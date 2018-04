Paulinho tenta esfriar rumores e diz que continua no Corinthians

SÃO PAULO - O volante Paulinho procurou esfriar os rumores sobre sua possível saída do Corinthians. Após a partida deste domingo contra o Santos, que garantiu o título corintiano no Campeonato Paulista, ele afirmou que "não tem nenhuma proposta oficial" de clubes europeus e que fica no Parque São Jorge.

"Pela eliminação da Libertadores, muita gente colocou que o Paulinho ia embora, mas não é nada disso. Continuo no Corinthians", declarou Paulinho, que é pretendido pelo futebol europeu, principalmente pela Inter de Milão, da Itália. Ele disse ainda que não esconderá informações quando eventualmente chegar proposta de outros clubes. "Não tem nada de oficial, não tem o que falar."

A perspectiva de que o elenco do Corinthians pode sofrer baixas, porém, foi comentada por outros jogadores neste domingo, ainda no gramado da Vila Belmiro, após o titulo do Paulistão. Fábio Santos, por exemplo, avaliou que a manutenção do grupo atual deve ser difícil.

"Tem jogadores que vão sair, mas o importante é a diretoria fazer um bom trabalho e trazer atletas como nós e que se encaixem no perfil da equipe", comentou Fábio Santos. O lateral ainda atribuiu os últimos sucessos à manutenção do comando e da equipe. "O exemplo está aí, quando se dá continuidade com técnico e elenco, a chance de conquistar títulos é grande."

Emerson também atribuiu a boa fase do time à manutenção do elenco. "Por tudo que a diretoria vem fazendo ao longo dos anos, pela manutenção, a contratação de novos jogadores e pela infraestrutura para trabalhar com qualidade", comentou o atacante.