Paulinho volta a treinar no campo e Ricardo Oliveira é poupado

O elenco do Santos deu continuidade nesta quarta-feira a sua preparação para o clássico com o Palmeiras, sábado, às 17 horas, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Paulistão. A principal novidade do treinamento realizado no CT Rei Pelé foi a presença do atacante Paulinho, que ficou fora dos trabalhos realizados em campo na semana passada por causa de um quadro contínuo de febre.

Mas, apesar de o jogador emprestado pelo Flamengo para esta temporada ter retornado aos treinamentos, o técnico Dorival Júnior optou por manter Patito Rodríguez na equipe titular. Já o atacante Ricardo Oliveira acabou sendo poupado da atividade e foi substituído por Joel no time titular.

Sem Paulinho e Ricardo Oliveira entre os titulares, o treinador escalou a equipe nesta quarta com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Gabriel, Patito e Joel.

Novo reforço da equipe santista, o atacante argentino Maxi Rolón realizou exames médicos e físicos nesta quarta-feira para posteriormente poder assinar contrato até o fim do ano.

Por meio de uma rede social na internet, Rolón postou uma foto com a camisa do Santos enquanto realizava um exercício na academia do clube e escreveu a seguinte mensagem para comemorar a sua chegada à Vila Belmiro: "Nova etapa no Santos Futebol Clube. Muito obrigado por seu apoio! Agora é trabalhar mais do que nunca".