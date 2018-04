Paulista: 1º passo rumo a vaga Apesar de não ter feito uma partida primorosa, a vitória sobre o Londrina por 1 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, satisfez a comissão técnica do Paulista. Segundo o técnico Vágner Mancini, antes do jogo o time precisava vencer os três jogos que tem em casa para garantir a classificação. Sendo assim, o primeiro passo já foi dado. "Temos que nos concentrar principalmente nos jogos que faltam em casa. A conta é simples, se vencermos os dois compromissos que faltam estamos na segunda fase. Caso contrário, teremos que buscar fora", explicou o treinador. Mas a partida não foi apenas de boas notícias para o treinador. O zagueiro Danilo, destaque e capitão do time, recebeu o terceiro cartão amarelo e já é desfalque para o próximo jogo, contra o Fortaleza. Como Asprilla, o outro zagueiro titular, está com uma contusão muscular, o time pode ir com uma defesa improvisada para a capital cearense. O jogo acontece somente no dia 4 de setembro, mas os médicos não garantem a recuperação do zagueiro. Assim, as opções de Mancini seriam, além de Beto, que já vem atuando como titular, a improvisação dos volantes Amaral ou Umberto na posição. O zagueiro Rodrigo, que foi contratado há algumas semanas, não tem ficado nem no banco de reservas. Na tabela de classificação, o Paulista se manteve na sétima colocação da competição, mas agora com 29 pontos. No entanto, com a vitória, o time garantiu a manutenção no grupo dos oito primeiros, que se classificam para a próxima fase, até o final da rodada.