Paulista: 2 desfalques contra América-MG O Paulista de Jundiaí ganhou um desfalque inesperado para enfrentar o América-MG, sexta-feira, às 20h30, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral-direito Luís Paulo foi julgado pela expulsão contra o Sport e pegou dois jogos de suspensão. Com isso, Lucas deve ser confirmado pelo técnico Zetti como titular na próxima partida. O diretor de futebol do Paulista, João Carlos Figueiredo, ficou irritado com a decisão do TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) e considerou a punição ?um excesso de rigor?. "Não foi nenhuma falta violenta e ele (Luís Paulo) nem ofendeu ninguém. Ele acabou expulso por receber o segundo amarelo em uma jogada anti-desportiva", explicou Figueiredo, que por achar ser um julgamento normal e por redução de custos, não enviou um advogado para fazer a defesa. Além de Luís Paulo, o zagueiro Ivan Rocha também está suspenso e desfalca o Paulista contra o América. Silas, Umberto e Léo brigam pela vaga.