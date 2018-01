Paulista 2003 pode mudar de novo Depois do estrago causado em São Paulo pelo novo calendário nacional, o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, tenta salvar o Campeonato Paulista de 2003, que chegou a ser anunciado para começar no dia 13 de outubro. A decisão será tomada pelo Conselho Arbitral da entidade, nesta quinta-feira. Há cheiro de marmelada no ar, com a inclusão da Matonense, rebaixada nesta temporada. Estão convocados para a reunião os 20 clubes que formam a elite paulista. Destes fazem parte os quatro grandes - Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos - e as demais equipes que disputaram o Torneio Rio-São Paulo: São Caetano, Ponte Preta, Portuguesa, Jundiaí e até o Guarani, eliminado por ter sido o último colocado entre os paulistas. Também estão convocados os 12 clubes que participaram do Campeonato Paulista da Série A-1 em 2002, que não teve a presença dos grandes clubes. O Ituano, atual campeão paulista, disputaria o próximo Rio-São Paulo, extinto com a nova mudança de calendário imposta pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A Matonense, última colocada da competição, foi rebaixada, mas pode ser reintegrada por uma virada de mesa. O clube de Matão, inexplicavelmente, vai participar da reunião, mesmo na condição de convidada. O Marília, campeão paulista da Série A-2, está garantido por força do regulamento. De forma geral, os clubes não aceitam a criação do Torneio Seletivo em outubro, mesmo porque oito clubes participam do Campeonato Brasileiro. O Guarani, por exemplo, está na Série A. Os clubes não querem disputar duas competições ao mesmo tempo e devem propor uma fórmula diferente para a competição. A idéia é contar com 21 clubes. Estes seriam divididos em três grupos de sete, classificando-se os primeiros colocados de cada um e um quarto por índice técnico. O novo Paulistão, então, seria disputado com a presença dos grandes, uma exigência dos dirigentes do interior, e dentro das 12 datas disponíveis no novo calendário. Farah seria, mais uma vez, o ?salvador da pátria? dos paulistas, abrindo espaço para anunciar a sua reeleição para a FPF. Enfraquecido na presidência da Liga Rio-São Paulo, considerado inimigo da CBF e sem força no Clube dos 13, o dirigente tentaria se fortalecer no Estado. Ele preside a Federação Paulista desde 1988.