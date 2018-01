Paulista A-2: Botafogo vence Francana Na luta para fugir do rebaixamento, o Botafogo venceu a Francana por 2 a 0, nesta quinta-feira à tarde, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), na abertura da 14ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Com a vitória, o time de Ribeirão Preto chega aos 18 pontos, ficando em sexto lugar. Já a Francana é a lanterna do Grupo 1, com apenas nove pontos. Os gols da vitória foram marcados por Leandrinho e Dinei, um em cada tempo. A rodada será completa da no final de semana. O Bandeirante, com 26 pontos, lidera o Grupo 1, enquanto o São Bento, com 35 pontos, é o primeiro colocado do Grupo 2.