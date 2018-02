Paulista A-2 com cinco jogos amanhã O Campeonato Paulista da Série A-2 continua neste sábado com cinco jogos, dois deles com transmissão ao vivo pela televisão. Um dos destaques é o Taquaritinga, líder do Grupo 1, que pode se distanciar dos concorrentes se vencer, em casa, o Comercial. À tarde, na capital, o duelo entre Juventus e Bragantino será acompanhado pela TV Cultura. Três jogos começam às 15 hs. Em São Paulo, o Juventus, vice-líder do Grupo 2, enfrenta o Bragantino. O Moleque Travesso soma 14 pontos, sete a menos que o São Bento e tem a chance de diminuir a diferença. O Bragantino tem um ponto a menos, está em quinto lugar, e chega a zona de classificação em caso de vitória. Ainda na capital, o Nacional pega o Noroeste. Assim como o Juventus, o time paulistano vive um bom momento e também tem 14 pontos. O visitante de Bauru ocupa a sexta posição, com 10 pontos, e para ficar mais perto dos líderes terá o apoio da torcida, que virá do interior em uma caravana de ônibus fretados pela diretoria do clube. Ainda no Grupo 2, o Taubaté, quarto colocado com 13 pontos, tem uma missão teoricamente fácil. O time do Vale do Paraíba recebe a lanterna Matonense, que em sete partidas, perd eu todas. À noite, será a vez do Grupo 1. Às 20h30, o líder Taquaritinga joga em casa diante do Comercial, que após ser goleado por 5 a 1 pelo Bandeirante, em Ribeirão Preto, busca a reabilitação. Sem vencer há quatro jogos, o Sertãozinho enfrenta o Olímpia de técnico novo. Roberto Fonseca substitui Edson Só e tem a missão de tirar o Sertãozinho do sexto lugar, com nove pontos. Do outro lado, o Olímpia goleou o Rio Preto por 4 a 1 fora de casa na última rodada, mas ainda é o lanterna, com apenas três pontos. A rodada será completada no domingo, com mais quatro partidas. Destaque para o São Bento. Com 100% de aproveitamento, o time de Sorocaba vai até Guarulhos, onde encara o Flamengo. Nesta fase, os quatro primeiros colocados de cada grupo seguem adiante atrás do título, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A-3 em 2006. Confira os jogos da 8ª rodada: Sábado - 15hs - Taubaté x Matonense; Juventus x Bragantino (TV Cultura); Nacional x Noroeste; 20h30 - Taquaritinga x Comercial; 20:45 - Sertãozinho x Olímpía (Espn Brasil). Domingo - 10hs - Flamengo x São Bento (Rede Vida); Bandeirante x Rio Preto; 11hs - Francana x Mirassol; 15hs - Guaratinguetá x Oeste; 18h10 - Bandeirante x Rio Preto (TV Cultura).