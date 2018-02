Paulista A-2: Come-fogo é atração Longe da badalação de outros tempos, o clássico deste domingo entre Comercial e Botafogo, em Ribeirão Preto, é apenas um dos confrontos válidos pela nona e última rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. Ambos estão no pelotão intermediário da classificação do Grupo 1. O Comercial é o quinto colocado, com 10 pontos, enquanto o Botafogo, com dois pontos a menos, ocupa a nona posição. Este confronto é de número 121. O tricolor, chamado de Pantera, tem ampla vantagem nas estatísticas contra o rival alvi-negro, conhecido como Bafo. São 50 vitórias do Botafogo, contra 24 vitórias do Comercial e mais 46 empates. Mas não há favorito no clássico Come-Fogo e a expectativa de público no Estádio Palma Travassos é de apenas cinco mil torcedores. Ainda pelo Grupo 1, o Mirassol (quarto, com 12 pontos) jogará em casa contra o Sertãozinho (sétimo, com nove pontos). Em São José do Rio Preto, o Rio Preto - há seis jogos em vencer e na oitava colocação, com nove pontos - irá enfrentar o líder Taquaritinga, que tem 17 pontos. O Araçatuba (em terceiro, com 13 pontos), por sua vez, receberá a Francana (lanterna, com cinco pontos). Pelo Grupo 2, a complicada Matonense irá enfrentar o Flamengo em Rio Claro, porque perdeu o mando de campo. O Estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão, não foi aprovado na última vistoria do Corpo de Bombeiros. Além disso, o lanterna do Grupo 2 - que não tem um ponto sequer - irá estrear o técnico Nenê (ex-Portuguesa Santista), que entrou no lugar de Lula dos Santos demitido após a derrota por 7 a 2 para o Taubaté. Outro problema do lanterninha é que perdeu seis pontos no Tribunal de Justiça Desportiva, no início da semana, estando agora com seis pontos negativos e virtualmente rebaixado para a Série B. o Rubro-Negro da Grande São Paulo ocupa a oitava colocação, com quatro pontos. Por fim, em Bauru, o Noroeste - em sexto lugar, com 11 pontos - irá jogar com o Guaratinguetá - sétimo, com os mesmos 11 pontos, mas com saldo de gols inferior. O jogo, marcado para as 18h10, terá transmissão da TV Cultura. Nesta fase inicial a briga é para ficar entre os quatro primeiros colocados e seguir adiante atrás do título. Os últimos dois colocados serão rebaixados automaticamente. Confira os jogos de domingo: 10 horas - Mirassol x Sertãozinho; 10h30 - Rio Preto x Taquaritinga; 15 horas - Matonense x Flamengo; 16 horas - Comercial x Botafogo; 18 horas - Araçatuba x Francana ; 18h10 - Noroeste x Guaratinguetá (TV Cultura)