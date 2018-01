Paulista A-2: Francana demite técnico Lanterna do Campeonato Paulista da Série A-2, com três derrotas consecutivas, a Francana agora está sem técnico. A diretoria dispensou Marco Antônio Machado e deve acertar nesta segunda-feira com Zé Humberto, que já passou no clube outras vez es e vinha trabalhando no futebol paranaense. A passagem de Machado pela Francana não poderia ser pior. Foram três jogos e três derrotas, com o time levando 11 gols e marcando apenas dois, ficando com um saldo negativo de nove gols. A gota d?água foi a derrota para o Bandeirante no último sábado, em Franca, por 3 a 1. O próximo jogo da Veterana será fora de casa contra o Taquaritinga, sábado à noite. Bandeirante, Taquaritinhga e Sertãozinho lideram o Grupo 1 com sete pontos, enquanto o São Paulo mantém a liderança isolada do Grupo 2, com nove pontos e , portanto, 100% de aproveitamento.