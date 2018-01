Paulista A-2 tem dois novos líderes Marília e Flamengo de Guarulhos são os novos líderes do Campeonato Paulista da série A-2. Os dois times somam 11 pontos. O Marília goleou o Comercial, por 4 a 0, em casa, enquanto o Flamengo venceu o Bandeirante, em Birigui, por 2 a 0. A goleada do Marília foi o destaque da rodada e o veterano Palhinha, de 35 anos, ex-São Paulo, marcou seu primeiro gol com a camisa mariliense. O time é apontado como um dos favoritos ao título da competição. Em São José do Rio Preto um empate justo entre Rio Preto e Bragantino, por 2 a 2. Os dois times têm nove pontos cada. O Sãocarlense subiu na classificação, agora com oito pontos, ao vencer em casa por 2 a 1, ao Araçatuba, que ainda não somou nenhum ponto. O São Bento segurou o 0 a 0 com o Mirassol, enquanto o Atlético Sorocaba conseguiu sua primeira vitória na competição: venceu o Olímpia, por 3 a 1, em Sorocaba. O Paraguaçuense, agora com sete pontos, se recuperou ao vencer a Francana, por 1 a 0. Confira os resultados da quinta rodada: Marília 4 x 0 Comercial; Bandeirante 0 x 2 Flamengo; Mirassol 0 x 0 São Bento; Paraguaçuense 1 x 0 Francana; Rio Preto 2 x 2 Bragantino; Sãocarlense 2 x 1 Araçatuba; Atlético Sorocaba 3 x 1 Olímpia; Nacional 2 x 1 São José. Classificação: 1 - Marília e Flamengo - 11 3 - Bandeirante - 10 4 - Bragantino e Rio Preto - 9 6 - Sãocarlense - 8 7 - Paraguaçuense - 7 8 - Francana, Mirassol e Nacional - 6 11- Comercial- 5 12- São Bento, Atlético Sorocaba e Olímpia - 4 15- São José - 2 16- Araçatuba - 0