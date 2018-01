Paulista A-2: Três líderes no Grupo 1 Cinco jogos na tarde deste sábado de Carnaval completaram a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. E os resultados comprovaram o forte equilíbrio dentro do Grupo 1, onde três clubes dividem a liderança, com sete pontos: Bandeirante, Taquaritinga e Sertãozinho. No Grupo 2, o São Bento lidera sozinho, com nove, seguido pelo Juventus, com sete. Pela manhã, o Sertãozinho voltou a vencer em casa, desta vez superou por 2 a 0 o Rio Preto, até então líder, com seis pontos. O Bandeirante fez melhor ao vencer fora de casa a Francana, por 3 a 1. O Taquaritinga, sexta-feira, venceu o Botafogo, por 2 a 1 , em Ribeirão Preto. O Mirassol bateu o Comercial pela contagem mínima em casa. No Grupo 2, o Juventus perdeu a chance de se igualar ao líder São Bento, ao empatar com o Nacional, sem gols, no Estádio Nicolau Alayon, no clássico da capital. O destaque foi a goleada de 4 a 2 que o Taubaté aplicou no Flamengo de Guarulhos, na casa do adversário. O time do Vale do Paraíba melhorou sua posição, agora em terceiro lugar, com seis pontos. Em Guaratinguetá, o time da casa derrotou o Bragantino por 3 a 2 e ficou no quarto lugar, com seis pontos, enquanto o time de Bragança Paulista caiu para a sexta posição, com quatro pontos. A rodada foi aberta na quinta-feira à noite, com dois jogos pelo Grupo 2. O Noroeste venceu a Matonense por 2 a 1, enquanto em Sorocaba, o são Bento fez 2 a 1 no Oeste. Na sexta-feira, o Araçatuba, em casa, venceu o Olímpia por 1 a 0. Confira os resultados deste sábado: Botafogo 1 x 2 Taquaritinga; Mirassol 1 x 0 Comercial; Francana 1 x 3 Bandeirante; Sertãozinho 2 x 0 Rio Preto; Nacional 0 x 0 Juventude; Flamengo 2 x 4 Taubaté e Guaratinguetá 3 x 2 Bragantino.