Paulista A-3 começa com o apoio de duas emissoras de TV O final de semana é especial para os 20 clubes que participam do Campeonato Paulista da Série A-3. A primeira rodada prevê a realização de três jogos neste sábado e outros sete no domingo. A novidade é que além da transmissão da Rede Vida de Televisão, a Federação Paulista de Futebol abriu espaço para a Rede Família, também com alcance nacional. A nova emissora a participar do futebol paulista vai reservar um horário especial para mostrar seus jogos: todo sábado, às 16 horas. O primeiro jogo exibido será entre SEV, de Hortolândia, e XV de Piracicaba, um duelo regional. ?A Rede Família acredita que o futebol pode ser lazer e entretenimento para seu telespectador?, explica Luis Ceará, coordenador de esportes. O jogo de abertura, porém, acontece pela manhã, a partir das 10 horas, em Mauá, entre Grêmio Mauaense x Santacruzense. O terceiro jogo do sábado será entre Linense e São Bernardo, em Lins, às 19 horas, com transmissão da Rede Vida. A competição reúne times tradicionais como a Ferroviária, de Araraquara, o XV de Piracicaba, a Francana e o União Barbarense, de Santa Bárbara d?Oeste. O regulamento é igual à Série A-2. A primeira fase será disputada em turno único, com os oito melhores passando à segunda fase. Por outro lado, os quatro piores já caem para a Segunda Divisão em 2008. Os classificados serão divididos em dois grupos de quatro, onde se enfrentam em turno e returno. Os dois melhores já garantirão o acesso para a série A-2. Os líderes de cada grupo vão decidir o título da temporada. Todos os jogos da 1.ª rodada do Paulista Série A-3: Sábado 10 horas - Mauaense x Santacruzense 16 horas - SEV/Hortolândia x XV de Piracicaba 19 horas - Linense x São Bernardo Domingo 10h30 - São Carlos x União Barbarense, Catanduvense x ECO/Osasco e Votoraty x Monte Azul 11 horas - Flamengo x Ferroviária, Primavera x Araçatuba, Francana x Independente e União Mogi x Olímpia