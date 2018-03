Paulista A-3 define os novos grupos e o último rebaixado

A 19.ª rodada, a última da primeira fase, do Campeonato Paulista da Série A3 foi disputada neste domingo cedo e definiu os três últimos classificados e o quatro rebaixado à Segunda Divisão Paulista de 2009. Na parte de cima da tabela, o chamado G8, grupo dos oito melhores que avançaram à segunda fase, ficaram São Carlos, Nacional e Oeste Paulista que vão se juntar aos já garantidos de forma antecipada: Linense, União Barbarense, Flamengo, São Bernardo e Votoraty. O SEV, de Hortolândia, acabou sendo o último rebaixado, ao lado de Santacruzense, Taubaté e Independente. Na segunda fase, os classificados estarão divididos em dois grupos de quatro times cada um. As equipes jogam em turno e returno dentro dos grupos e as duas melhores de cada chave conquistam o acesso. Os campeões dos grupos decidem o título da temporada, posteriormente, em dois jogos. Respeitando o regulamento da competição - (Grupo 2 com o 1º, 4º, 5º e 8º colocados e Grupo 3 com 2º, 3º, 6º e 7º classificados). RODADA A Francana, que entrou classificada, perdeu a vaga para o Nacional por causa de uma combinação de resultados. Em Lins, a Francana foi humilhada pelo líder Linense, por 5 a 1, e ficou nos 27 pontos, caindo para a nona posição. A desclassificação veio no saldo de gols, porque o Oeste Paulista, que acabou derrotado pelo Votoraty, por 2 a 1, também terminou com a mesma pontuação, mas com um saldo de gols superior (1 contra -6 da Francana). Também com 27 pontos, mas com uma vitória a menos (6 contra 7 de Oeste e Francana), e, por isso, na décima posição, a Penapolense ficou de fora devido ao gol que levou aos 47 minutos do segundo tempo, no empate, por 1 a 1, com o Osvaldo Cruz, fora de casa. Beneficiado por isso, o Nacional fez sua parte e se garantiu na seqüência da competição ao receber o Flamengo, na capital paulista, e fazer 2 a 0, chegando aos 28 pontos e assumindo a sétima posição. Na briga contra a degola, o União Mogi só precisa empatar, em casa, com a Itapirense, mas venceu por 3 a 1, terminando com 22 pontos, em 14.º lugar. Assim rebaixou o SEV, que precisava vencer o União Barbarense, mas perdeu por 2 a 1. Resultados da 19.ª rodada da Série A-3 Nacional 2 x 1 Flamengo União Mogi 3 x 1 Itapirense Osvaldo Cruz 1 x 1 Penapolense Palmeiras B 1 x 1 Independente Votoraty 2 x 1 Oeste Paulista XV de Piracicaba 2 x 0 Força Taubaté 2 x 0 São Carlos União Barbarense 2 x 1 SEV/Biônico São Bernardo 2 x 2 Santacruzense Linense 5 x 1 Francana. Os grupos ficaram formados da seguinte maneira: Grupo 2 Linense - 1.º, com 40 pontos São Bernardo - 4.º, com 31 pontos Votoraty - 5.º, com 30 pontos Oeste - 8.º, com 27 pontos Grupo 3 União Barbarense - 2.º, com 35 pontos Flamengo - 3.º, com 32 pontos São Carlos - 6.º, com 29 pontos Nacional - 7.º, com 28 pontos