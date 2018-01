Paulista A-3: Na abertura, deu empate Em partida que esteve ameaçada de não acontecer devido à chuva, Independente e Barretos empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado, no Estádio Agostinho Prada, em Limeira (SP), abrindo a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. Com o resultado, ambos dividem a liderança momentânea, com um ponto cada. O jogo, especialmente no primeiro tempo, foi truncado devido ao nervosismo da estréia e ao péssimo estado do gramado. Mesmo assim, os gols não demoraram a sair. Val Araguaia, logo aos 4 minutos do primeiro tempo, abriu o placar para os donos da casa. Aos 17, Daniel desperdiçou um pênalti, defendido pelo goleiro Rodrigo, do Barretos. Aos 27 minutos, Fabinho empatou para o Barretos. No segundo tempo, os visitantes conseguiram a virada com Cláudio Boni aos 20 minutos, mas o Independente empatou novamente sete minutos depois, com Toninho. Pela segunda rodada, os dois times voltarão a campo no dia 5 de fevereiro. O Independente irá enfrentar o Jaboticabal, na casa do adversário, e o Barretos receberá o XV de Piracicaba. A primeira rodada será completada domingo com mais sete jogos.