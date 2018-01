Paulista A-3: Palmeiras B "lava alma" O Palmeiras B goleou o Ecus, de Suzano (SP), por 7 a 1, nesta quinta-feira no Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP), e enfim voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A-3. A boa vitória reabilitou o time de três derrotas consecutivas, além de mantê-lo na liderança do Grupo 2, agora com 33 pontos, um a mais do que o Grêmio Barueri, que goleou o São Vicente, na Baixada Santista, por 4 a 2. A ordem do técnico Wilson Coimbra era esquecer as derrotas para EC Osasco, Grêmio Barueri e Itararé. E dentro de campo os jogadores seguiram as determinações à risca, já abrindo 4 a 1 no primeiro tempo. Os gols palmeirenses foram marcados por Alex Afonso (3), Júlio César (2), Michael e Reinaldo. O gol de honra do Ecus foi anotado por Marco Aurélio. "Espero voltar ao ritmo normal", desabafou o técnico Coimbra, lembrando que seu time tinha vencido os dez primeiros jogos seguidos. Em Indaiatuba, o Primavera venceu o lanterna Mauaense por 3 a 1, graças a um gol de pênalti, batido por Ferrante, aos 48 minutos do segundo tempo. Em São José dos Campos, o Itararé segurou o empate por 1 a 1 com o São José e se manteve na terceira posição, agora, com 26 pontos. Já o EC Osasco vacilou e só empatou por 1 a 1 com o vice-lanterna Taboão da Serra. No Grupo 1, na quarta-feira à noite, o XV de Piracicaba manteve a liderança ao empatar em casa com o XV de Jaú por 1 a 1. Nem a estréia do técnico Vilson Tadei librou o Jaboticabal da derrota em casa para o ascendente Rio Claro, por 2 a 0. Em Araraquara, a Ferroviária voltou a decepcionar ao perder para o Monte Azul por 3 a 1. Quem se recuperou foi o Barretos que goleou o Votuporanga por 5 a 1, em casa. Com esta vitória o Barretos deixou a lanterna e mostrou força para fugir do rebaixamento. Resultados da 14.ª rodada: XV de Piracicaba 1 x 1 XV de Jaú; EC Osasco 1 x 1 Taboão da Serra; Primavera 3 x 2 Mauaense; Palmeiras B 7 x 1 Ecus; São Vicente 2 x 4 Grêmio Barueri; Ferroviária 1 x 3 Monte Azul; São José 1 x 1 Itararé; Barretos 5 x 1 Votuporanga; e Jaboticabal 0 x 2 Rio Claro. Classificação - Grupo 1: 1.º - XV de Piracicaba, 27 pontos; 2.º - XV de Jaú, 23; 3.º - Rio Claro, 21; 4.º - Monte Azul, 20; 5.º - Independente, 15; 6.º - Barretos, 13; 7.º - Ferroviária, 12; 8.º - Jaboticabal, 11 (3 vitórias); e 9.º - Votuporanga, 11 (2 vitórias). Grupo 2: 1.º - Palmeiras B, 33 pontos; 2.º - Grêmio Barueri, 32; 3.º - Itararé, 26; 4.º - EC Osasco, 22; 5.º - São Vicente, 21; 6.º - São José, 18; 7.º - Ecus, 13; 8.º - Primavera, 12; 9.º - Taboão da Serra, 6; e 10.º - Mauaense, 5.