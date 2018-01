Paulista A2: Bragantino perto da vaga Quatro partidas movimentaram a Série A2 do Campeonato Paulista na tarde desta quarta-feira e dois times, com vitórias, chegaram bem perto da classificação no Grupo 2. Em Mogi Mirim, o Bragantino venceu a Matonense por 4 a 0, com três gols do atacante Didi, e pode se classificar mesmo se não marcar mais pontos. Após estes jogos válidos pela 15ª rodada, o time é o terceiro colocado, com 28 pontos. Já o Nacional, que na Capital fez 2 a 0 no Oeste, de Itápolis, se manteve na quarta colocação, com 25 pontos, e está a uma vitória da quarta vaga no equilibrado Grupo 2. No Vale do Paraíba, Guaratinguetá e Flamengo não saíram do empate por 1 a 1 e viram juntos suas chances de classificação serem eliminadas. Os dois times, nas oitava e nona colocações, brigam agora contra o rebaixamento. Na única partida realizada pelo Grupo 1, o Mirassol promoveu a terceira derrota consecutiva do Taquaritinga ao vencer por 1 a 0. De líder, o CAT caiu para a quinta colocação, com 21 pontos, e viu sua classificação ficar ameaçada. O Mirassol é o terceiro, com 23 pontos. Faltam ainda três rodadas para o término da primeira fase.