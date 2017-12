Paulista A2: caem mais dois treinadores Mais dois técnicos estão desempregados no Campeonato Paulista da Série A2. O Rio Preto, após perder os quatro jogos disputados na competição, demitiu o treinador Paulo César Catanoce. Seu substituto será o supervisor do clube, Jacintho Angeloni, que assumirá interinamente o cargo. Alguns nomes estão sendo sondados, como o de Márcio Rossini, mas a diretoria não demonstrou pressa em anunciar um novo treinador. Também não tem dinheiro para isso. Outro que está a procura de trabalho é Antônio Augusto, o Pardal, que pediu demissão do Flamengo, de Guarulhos. O clube da Grande São Paulo também não atravessa bom momento na Série A2, mas, curiosamente, está invicto. Foram quatro jogos e quatro empates . O treinador que deverá assumir o time é José Galli Neto, que já dirigiu o time em outras oportunidades. Ele foi demitido na Caldense na semana passada. Na segunda-feira, o técnico Ciro Rios foi dispensado da Matonense após a derrota por 4 a 0, em casa, contra o São Bento. Para o seu lugar a diretoria quer Marcelo Veiga, que estreou domingo no Taquaritinga com uma goleada histórica sobre o Bandeirante, p or 5 a 0.