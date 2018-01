Paulista A2: Noroeste vence Mirassol O Noroeste conseguiu uma importante vitória sobre o Mirassol, por 2 a 1, neste domingo cedo, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Este resultado colocou o time de Bauru na liderança do Grupo 4 da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2, ao lado do próprio Mirassol e do São Bento, todos com quatro pontos. Faltam, agora, os três jogos do returno que vão definir os dois primeiros colocados que garantirão o acesso para a Série A1, em 2006. À tarde, jogarão, Bandeirante e São Bento, em Birigüi (SP). Há 11 jogos o Mirassol não perdia em casa, mas a vitória do Noroeste foi justa. O grande destaque do jogo foi o meia Luciano Bebê, revelado pelo Corinthians, que marcou os dois gols do Noroeste, mas acabou sendo expulso no final do segundo tempo. Ele marcou o primeiro, aos quatro minutos, com um chute de longa distância que surpreendeu o goleiro Carlos César. Mas em seguida o experiente Maurício cometeu pênalti sobre Xuxa. Na cobrança, com força, Alexandre empatou. O mesmo Luciano Bebê marcou o gol da vitória aos seis minutos do segundo tempo, quando entrou na área, driblou dois zagueiros e chutou cruzado. O Mirassol tentou reagir, mas o Noroeste se defendeu bem. "Seguramos o resultado porque nos interessava, mas m esmo assim ainda tivemos duas boas chances nos contra-ataques", explicou o técnico Paulo Comelli, confiante de que seu time poderá brigar pelo acesso. Na próxima rodada, o Noroeste jogará em casa diante do próprio Mirassol, pelo returno, quarta-feira à noite, em Bauru, no Estádio Alfredo Castilho.