Paulista A2 recomeça com oito jogos Por causa da partida entre Brasil e Peru pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006 no Domingo de Páscoa, a Federação Paulista de Futebol (FPF) antecipou para o Sábado de Aleluia as partidas da 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, que abre o returno da primeira fase com oito jogos, três deles transmitidos pela televisão. Pelo Grupo 1, serão disputados três jogos. O Rio Preto (oitavo, com 10 pontos) irá enfrentar a Francana (lanterna, com cinco pontos), em São José do Rio Preto. O Comercial (sexto com 11 pontos), já de técnico novo - Nenê entrou no lugar de Edson Vieira - irá receber o Sertãozinho (sétimo, com 10 pontos) em Ribeirão Preto. Enquanto isso, o Araçatuba (terceiro, com 16 pontos) jogará em casa contra o Mirassol (quinto, com 13 pontos). As outras cinco partidas envolvem times do Grupo 2. O destaque é o jogo de Sorocaba, onde o São Bento, defenderá a liderança isolada (27 pontos) contra o Noroeste (sexto colocado, com 14 pontos), que quer devolver a derrota sofrida em Bauru no primeiro turno. Além disso, a torcida do São Bento promete homenagear o time com um troféu, numa premiação simbólica semelhante à "Taça dos Invictos" que a FPF entregou ao São Paulo, líder do Paulistão. Também em clima de revanche, o vice-líder Juventus (17 pontos) encara o Taubaté (terceiro com 16 pontos) na Rua Javari. Em Matão, a lanterna Matonense (seis pontos negativos) terá pela frente o Guaratinguetá (sétimo, com 11 pontos). Bragantino (quarto com 16 pontos) e Nacional (quinto, com 15) duelam em Bragança Paulista na briga por um lugar entre os quatro primeiros do grupo que passam para a próxima fase da competição. Por fim, em Itápolis, acontece o clássico rubro-negro entre Oeste (nono com seis pontos) e Flamengo (oitavo com sete pontos). Na quinta-feira, pelo Grupo 1, o Bandeirante goleou o Taquaritinga por 4 a 0 em Birigüi e "roubou" a liderança do rival. Agora, o Bandeirante tem 20 pontos e ultrapassou o Taquaritinga, que permaneceu com 18 mas caiu para o segundo lugar. Quem também subiu na classificação foi o Olímpia que bateu em casa o Botafogo, por 1 a 0. Com a vitória, o Olímpia confirmou sua ascensão na competição e ficou na quarta posição do Grupo 1, com 13 pontos, enquanto o Botafogo ficou em uma preocupante nona colocação, com apenas nove pontos. Confira os jogos da rodada: 10 horas - Rio Preto x Francana (Rede Vida); 15 horas - Juventus x Taubaté (TV Cultura); Oeste x Flamengo; Matonense x Guaratinguetá; Bragantino x Nacional; 16 horas - Comercial x Sertãozinho; 18 horas - Araçatuba x Mirassol; 18h10 - São Bento x Noroeste (TV Cultura). Classificação - Grupo 1 - 1) Bandeirante 20 pontos; 2) Taquaritinga 18; 3) Araçatuba 16; 4) Mirassol e Olímpia 13; 6) Comercial 11; 7) Sertãozinho e Rio Preto 10; 9) Botafogo 9; 10) Francana 5. Grupo 2 - 1) São Bento 27 pontos; 2) Juventus 17; 3) Taubaté e Bragantino 16; 5) Nacional 15; 6) Noroeste 14; 7) Guaratinguetá 11; 8) Flamengo 7; 9) Oeste 6; 10) Matonense -6.