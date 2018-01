Paulista A3: 1 classificado e 1 rebaixado Cinco jogos realizados na tarde desta quarta-feira definiram mais um classificado e o primeiro rebaixado no Campeonato Paulista da Série A-3. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Primavera, em Indaiatuba, o Itararé se juntou a Grêmio Barueri, com 3 0 pontos, e Palmeiras B como classificados à segunda fase, restando apenas uma vaga no Grupo 2. No outro lado da tabela, o último colocado, Taboão da Serra, foi derrotado por 2 a 1 pelo Grêmio Mauaense, penúltimo, e tornou-se o primeiro rebaixado à Série B em 2006. Pelo Grupo 1, a Ferroviária bateu o Jaboticabal por 3 a 1, fora de casa, e deixou os adversários em difícil situação. Antes do jogo, a diretoria do time da casa teria levantado a hipótese de que alguns jogadores seus teriam recebido suborno da Ferroviária. O goleiro Milton, que já atuou pelo time de Araraquara, confirmou que recebeu um telefonema. O diretor Wesley Júnior negou as supostas ligações. Completando a rodada da tarde, o Palmeiras B, que já estava classificado, empatou em casa por 2 a 2 com o São Vicente. Em Osasco, o ECO foi derrotado por 3 a 1 pelo líder Grêmio Barueri, com 38 pontos, mas continua na luta por uma vaga.