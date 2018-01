Paulista A3: mais três garantem acesso Três novos integrantes do Campeonato Paulista da Série A2 de 2006 foram conhecidos na rodada final da fase semifinal do Campeonato Paulista da Série A3, toda disputada na manhã deste domingo. Em Jaú, diante de 13 mil pessoas, o XV de Jaú perdeu por 2 a 1 para o Rio Claro, e deixou a vaga escapar no último minuto para o adversário. Palmeiras B, que venceu o Itararé por 5 a 2, e XV de Piracicaba, que fez 3 a 1 no Monte Azul, em casa, também garantiram o acesso. O Grêmio Barueri, que já estava classificado, venceu o São José por 8 a 0 e decide o título contra o Palmeiras B na próxima semana. O jogo será realizado em Barueri, que teve a melhor campanha.