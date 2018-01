Paulista acerta o retorno de Aílton A diretoria do Paulista acertou nesta terça-feira o retorno do meia Aílton para a temporada 2006, quando o time disputará três competições: o Campeonato Paulista, a Taça Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro da Série B. Revelado no Náutico e com passagens apagadas pelo São Paulo, Santo André e Guarani, o meia de 22 anos é um velho conhecido da torcida do jundiaiense. Ele fez parte do time vice-campeão paulista de 2003, quando o time perdeu o título para o São Caetano. A diretoria quer também a contratação do atacante Didi, que disputou a Série A2 do Paulista do ano passado pelo Bragantino, e que estava no futebol português. A esperada vistoria que seria feita, nesta tarde, no Estádio Jaime Cintra pelo diretor da Conmebol, Ildo Nejar, ficou para quinta-feira. Na Libertadores, o Paulista está no Grupo 8 ao lado do segundo representante do Equador 2, do segundo representante do Paraguai e de River Plate (ARG) ou Oriente Petrolero (BOL), que disputarão a primeira fase, chamada de Pré-Libertadores.