Paulista aguarda apoio da torcida Precisando vencer para continuar na briga por uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série B, o Paulista espera contar com todo o apoio da torcida para o jogo contra a Anapolina, sábado, em Jundiaí. O técnico Zetti fez até um apelo para que os torcedores compareçam em grande número. ?A vitória nos deixaria muito perto da vaga. E a torcida precisa entender que se nos classificarmos o nome de Jundiaí entrará em evidência na mídia." Além de ter de vencer o time goiano, o Paulista, 11º colocado, com 29 pontos, ainda precisará derrotar o União São João, em Araras, para assegurar uma vaga. Para motivar a torcida, a diretoria jundiaiense decidiu fazer uma promoção em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade. Haverá sorteio de alguns brindes para os torcedores que doarem um quilo de alimento não perecível. ?Esperamos que isso nos motive e ao mesmo tempo ajude a quem precisa", disse Zetti. O atacante Davi voltou aos treinos e deve jogar. Um problema a menos, uma vez que Izaías, artilheiro do time com 10 gols, vai cumprir suspensão automática.