Paulista ainda confia na classificação O Paulista mantém a sua disposição de participar da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Mesmo após a derrota para o Ceará, por 2 a 1, terça-feira, em Fortaleza, o técnico Zetti apresenta várias razões para acreditar no seu time, entre elas o bom futebol mostrado nos últimos jogos. "Mesmo perdendo nós marcamos muito bem. Talvez o resultado mais justo tivesse sido o empate", lamentou Zetti, lembrando ainda que o primeiro gol foi marcado contra pelo lateral Julinho. "A bola tocou na cabeça dele", citou, embora o juiz tivesse anotado o gol para o atacante Marco Antônio. Após a derrota, o Paulista caiu da sétima para a 11ª posição, com 29 pontos, mesmo número de pontos do Ceará, Santa Cruz e Avaí que estão na sua frente por número de vitórias ou saldo de gols. O próximo jogo do time de Jundiaí será contra o Botafogo, sábado à tarde, no estádio de Caio Martins. No dia 20 recebe a Anapolina, no estádio Jaime Cintra, depois encerra sua participação diante do União São João, em Araras. "só dependemos de nossas forças", lembra Zetti, cheio de razão.