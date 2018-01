Paulista ainda conversa com Juliano O atacante do Palmeiras, Juliano, ainda não acertou sua transferência para o Paulista, de Jundiaí. Entre as diretorias já está tudo certo, porém, falta um acordo com o jogador. Juliano, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série B pelo Santa Cruz, quer um contrato de apenas três meses, tempo de duração do Campeonato Paulista, enquanto o Paulista pretende ter o jogador até o final do ano, para a disputa do Brasileiro da Série B. Segundo o empresário do jogador, Luís Carlini, o acordo pode sair até no máximo a próxima semana. Nesta semana, o Paulista já "perdeu" um reforço. O meia Jackson, ex-Palmeiras e Inter-RS, que era pretendido pelo time de Jundiaí, acertou sua transferência para o Ituano. Outro que não vem mais para o Paulista é o atacante Sérgio Alves, que foi artilheiro do Guarani no Campeonato Brasileiro da Série A, com 12 gols, e deixou o clube de Campinas ao final da competição. Sérgio Alves recusou, alegando pretender ter um vínculo maior com algum clube. A diretoria sofre pressão depois de emprestar seus principais jogadores. O goleiro Artur foi para o Cruzeiro, o atacante Nenê permaneceu no Palmeiras e Marcinho trocou o Corinthians pelo São Caetano.