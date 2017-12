Paulista ainda crê na classificação Mesmo tendo conquistado apenas um ponto nos dois jogos realizados no estádio Jaime Cintra, o Paulista ainda acredita na classificação à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 22 pontos conquistados em 16 jogos, o time de Jundiaí ocupa a 13ª posição na classificação. Pelo regulamento, os oito primeiros estarão nas quartas-de-final. "Ainda temos totais condições de conseguir a classificação. Estamos há apenas um ponto da zona de classificação. Temos que somar pontos fora para compensar os perdidos contra Palmeiras e Santa Cruz", explicou o técnico Zetti. O próximo adversário do Paulista na Série B será o Vila Nova, que vem de empate em 4 a 4 com o Caxias após estar vencendo por 4 a 1. O jogo acontece na sexta-feira, às 20h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.