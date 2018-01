Paulista ainda surpreso pela goleada A goleada de 7 a 1 sobre o Londrina, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, deixou os próprios jogadores do Paulista surpresos. Todos esperavam pela reabilitação, mas a maneira como ela veio surpreendeu até os mais otimistas. "A gente trabalhou quase duas semanas visando a vitória, mas confesso que os 7 a 1 nos surpreendeu", disse o atacante Izaías, autor de dois gols no jogo e artilheiro do time com 10 gols. Além da ótima vitória, o time de Jundiaí também quebrou um jejum de 48 dias ou cinco jogos sem vitórias na competição e entrou de vez na briga pela classificação à próxima fase. O Paulista ocupa a décima colocação, com 26 pontos, e pega no próximo sábado o América-RN, em Jundiaí.