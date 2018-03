Paulista antecipa viagem para Araras O Paulista quer se sentir em casa em Araras, o palco do jogo que valerá uma vaga na final do Campeonato Paulista. Por isso, a comissão técnica resolveu viajar nesta quinta-feira, dando início à preparação para o jogo de domingo, às 16 horas, contra o Palmeiras, pelas semifinais. A delegação deixa Jundiaí no período da tarde para "se ambientar" com o gramado do Estádio Hermínio Ometto. Chegar mais cedo em Araras faz parte do plano de preparação do time, que precisa conhecer bem o gramado e seus atalhos, segundo o técnico Zetti. "O nosso jogador tem que se sentir como se ele estivesse no Estádio Jaime Cintra. Fazer alguns treinos pode nos dar alguma vantagem, mas o importante é se preparar bem taticamente e tecnicamente", avalia. Os treinos táticos e técnicos acontecem na sexta-feira cedo e à tarde. A partir daí o time se concentra à espera da partida. Para ir às finais do Paulistão, basta uma vitória simples para qualquer um dos times. Se houver empate no tempo normal, haverá co branças de penalidades máximas. "Queremos decidir nos noventa minutos, mas se houver necessidade de pênaltis também estaremos preparados, tanto para cobrar quanto para defender", avisa o treinador Zetti, que deposita total confiança no goleiro Márcio, destaque na primeira partida de sá bado passado, no Palestra Itália. Márcio se recuperou das cãimbras que o tiraram do jogo no segundo tempo. A grande dúvida é sobre a possibilidade de reforçar o sistema de marcação, com a entrada de um outro volante ou um meia no lugar do atacante João Paulo. Depois da folga da manhã, na tarde desta quarta-feira o time realizou um treinamento tático e se despediu dos torcedores de Jundiaí.