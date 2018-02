Paulista anuncia parceria e reforços A parceria entre o Paulista e a empresa de relógios Magnun vai ser assinada nesta sexta-feira. A empresa vai terceirizar todo o departamento de futebol profissional e amador do clube. Enquanto isso, a diretoria confirmou a contratação de três jogadores para a disputa do Campeonato Paulista. Dois deles já tiveram passagem pelo clube: o zagueiro Anderson Batatais e o lateral-esquerdo Fábio Vidal. Os dois estavam treinando no clube para readquirir forma física e acabaram acertando contrato para o Paulistão 2005. Além deles, foi anunciada a contratação do zagueiro Tiago Matias, revelado pelo Palmeiras e que depois que saiu do Parque Antártica. Anteriormente, apenas um reforço tinha sido anunciado. Trata-se do atacante Marcos Dias, que fez sucesso com o Bandeirante na Copa Federação Paulista de Futebol.