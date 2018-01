Paulista apita jogo do Atlético-MG O Atlético Mineiro protestou, porque se considerou prejudicado nas duas primeiras rodadas do estadual, e por isso terá trio de arbitragem paulista, no jogo com o Democrata de Sete Lagoas, a partir das 21h45, no Mineirão. O juiz será Cléber Wellington Abade, auxiliado por Nilson de Souza Monção e Marcelo Carvalho. Em represália, o Sindicato dos Árbitros de Futebol de Minas Gerais decidiu que não cederá mais nenhum de seus filiados em partidas de qualquer categoria em que esteja envolvido o Atlético. Em duas rodadas, o Atlético conseguiu 3 pontos: perdeu para o Valério e ganhou do Ituiutaba.