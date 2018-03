Paulista aposta no retrospecto positivo O Paulista enfrenta a Portuguesa nesta sexta-feira, às 20h30 no Canindé, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tentando manter o bom retrospecto fora de casa, onde conquistou três de suas quatro vitórias. Apesar da confiança do time, o técnico Zetti prefere ser manter cauteloso ao comentar as perspectivas do jogo. "A Portuguesa é um time de tradição e que merece todo nosso respeito. Eles possuem jogadores de muita qualidade e temos que nos precaver", disse, reticente. Outro fator que torna o Paulista favorito é o péssimo rendimento da Lusa nos últimos jogos. O time está há sete rodadas sem vencer. A última aconteceu no dia 5 de maio, quando bateu o Ceará por 3 a 2. "Isso fortalece ainda mais a Portuguesa, que vai entrar em busca da vitória", enfatizou Zetti. Para o jogo, o lateral-direito Lucas substitui Luís Paulo, suspenso por expulsão. Em compensação, o atacante Izaías volta de suspensão no lugar de Davi.