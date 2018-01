Paulista apresenta novo técnico para Série B: Marcelo Veiga O Paulista apresentou, oficialmente, na tarde desta segunda-feira o técnico Marcelo Veiga como o novo treinador do time para o Campeonato Brasileiro da Série B. Veiga deixa o Bragantino após levar chegar às semifinais do Paulistão e ser eliminado pelo Santos. A estrutura e o planejamento do Paulista foram fundamentais para a escolha de Veiga, que teve seu nome especulado em times de diferentes regiões do país, como o Gama e o América-RN. "Recusei ofertas de times da Série A (Sport e América-RN) e de outros dois da Série B (Gama e Barueri). Tudo por entender que o Paulista é o clube que mais pode me oferecer condições de trabalho", explicou Veiga. De acordo com o treinador o Paulista tem um bom elenco e não precisa de muitos reforços para a disputa da Série B, mas que uma conversa com a diretoria será necessária para definir as metas do time na temporada. "Já observei todos os atletas e o elenco é bom. É cedo para falar em dispensas ou reforços. Tudo isso depende de uma avaliação em conjunto com a diretoria", finalizou o treinador que substituirá Vagner Mancini, que acertou sua ida para o futebol árabe. Ele dirigiu o Paulista durante quase três anos.