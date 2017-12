Paulista aprimora a parte física Um dos trunfos do Paulista para a reta final do Campeonato Brasileiro será o condicionamento físico. Aproveitando a folga na tabela, a comissão técnica usou a semana para executar um trabalho de recuperação de todo o elenco sob o comando do fisicultor Fernando Moreno. O técnico Zetti acha que a parte física será fundamental para atingir a classificação à segunda fase da competição. O time ainda fará cinco jogos com a obrigação de somar muitos pontos. No momento, a equipe soma 23 pontos e ocupa a 12ª posição. Todo este trabalho já será colocado à prova diante do Londrina, dia 30, em casa, no Estádio Jaime Cintra. No fim de semana, o time só torce contra seus concorrentes.