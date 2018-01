Paulista aproveita a folga na rodada Como o Paulista não joga neste fim de semana, o técnico Zetti quer aproveitar a folga para poder tentar corrigir algumas falhas de seu time e estudar a equipe do Avaí, adversário da próxima terça-feira na abertura da 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para enfrentar o Avaí, Zetti deverá ter duas novidades. O goleiro Buzzetto, que ficou fora da última partida por causa de um lesão no joelho esquerdo, deve voltar na vaga do garoto Rafael, de 18 anos, enquanto o lateral-direito Luís Paulo retorna de suspensão pelo terceiro cartão amarelo no lugar de Lucas. O Paulista ocupa a quinta posição, com 13 pontos, e ficará na torcida contra alguns times neste fim de semana para se manter entre os oito primeiros colocados.