Paulista aproveita tempo livre na Série B Após o empate em 1 a 1, diante do Santa Cruz, em Recife, o Paulista terá 10 dias para se preparar para a próxima partida na Série B do Campeonato Brasileiro. E com tranqüilidade, pois mantém a liderança isolada com 12 pontos. O técnico Vágner Mancini quer aproveitar o tempo para corrigir os erros verificados no estádio do Arruda, no jogo de terça-feira. A saída de bola para o ataque é a principal preocupação. Segundo o treinador, o resultado conseguido foi muito bom, mas o time acabou errando muito na armação das jogadas. "Se tivéssemos aproveitado bem as oportunidades que tivemos, poderíamos até sair de Pernambuco com uma vitória. Com o tempo que temos, vamos trabalhar o fundamento do passe e a velocidade no contra-ataque", explicou. Mancini terá todo o elenco à disposição para o próximo jogo do Paulista, que será no dia 6 de junho, às 11 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, contra o Ceará.