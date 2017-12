Paulista: Arbitral define grupos da A-2 O Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A-2, realizado na tarde desta terça-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), definiu alguns detalhes da competição de 2006. Com 20 participantes, ela começará no dia 5 de fevereiro, com término previsto para dia 29 de maio. A decisão mais importante foi em relação à formação dos dois grupos, mantendo-se a fórmula adotada no ano passado para atender às exigências do Estatuto do Torcedor. A tabela será divulgada até dia 5 de dezembro pelo departamento técnico da entidade. Os grupos, seguindo critério de regionalização, foram definidos desta forma: Grupo 01 - Mirassol, Rio Preto, Olímpia, Sertãozinho, Araçatuba, Bandeirante, Taquaritinga, Oeste, Comercial e União São João. Grupo 02 - Rio Claro, XV de Piracicaba, Atlético Sorocaba, Internacional de Limeira, União Barbarense, Grêmio Barueri, Nacional, Palmeiras B, Guaratinguetá e Taubaté. Forma de disputa - O campeonato será disputado em três fases nas quais as associações jogarão, no mínimo, 18 e, no máximo, 25 partidas. Na primeira fase, os clubes jogarão entre si dentro do grupo, em turno e returno, classificando-se os quatro primeiros colocados de cada grupo. Os dois últimos de cada chave serão rebaixados para a Série A-3. A segunda fase terá dois grupos de quatro, com os dois primeiros colocados chegando ao quadrangular final e garantindo o acesso para a Série A-1. Cada participante vai receber uma ajuda da FPF no valor de R$ 65 mil, 30% a mais do que ano passado. O preço dos ingressos ficou estabelecido com valores mínimos de R$ 10,00 (dez) e R$ 5,00 (cinco) reais. Também foi mantido o exame anti-doping e as inscrições foram estabelecidas com data limite até a 21ª rodada.