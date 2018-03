Paulista arranca empate em Maceió O Paulista de Jundiaí conseguiu neste sábado um importante empate fora de casa ao ficar no 1 a 1 com o CRB, em Maceió, no estádio Rei Pelé, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi bastante equilibrado e o resultado justo. Claudinho abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. O Paulista empatou aos 4 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta de Izaías. O time de Jundiaí, agora, tem 20 pontos, enquanto o CRB soma 14 pontos.