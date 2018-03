Paulista arranca empate por 4 a 4 Lutando contra todas as adversidades, o Paulista arrancou um empate histórico por 4 a 4 contra o Vitória, em Salvador (BA), na tarde deste sábado, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes do jogo, dos 18 jogadores relacionados para o jogo, 16 sofreram indisposição estomacal com o forte tempero baiano. E com o resultado, o Paulista foi para a 8.ª posição, somando seis pontos. O Vitória soma cinco, ficando na 10.ª posição. Os que mais sofreram com o problema estomacal foram o zagueiro Anderson, vetado, e o atacante Jefferson. Até a comissão técnica sofreu com o incidente. "Foi o resultado da superação. Tivemos problemas, mas conseguimos empatar e levar um ponto de Salvador, é sempre bom. Mas poderíamos sair com a vitória, já que mandamos três bolas na trave", disse o atacante Finazzi, que marcou seus dois primeiros gols com a camisa dom time paulista. O Vitória abriu o marcador aos 16 minutos, através de uma cobrança de falta, inexistente, de Alex Alves. Aos 27 Márcio Mossoró empatou a partida, após invadir a área pelo lado esquerdo. O Paulista virou o placar ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos. Após o estreante atacante Finazzi ajeitar, Márcio Mossoró chutou forte, sem chances para o goleiro Felipe. Dois minutos depois o Vitória conseguiu o empate, com Zé Roberto, que bateu forte cruzado, após passe de Alex Alves. O time baiano conseguiu a vantagem no marcador aos 38 minutos, com Alecsandro. O mesmo Alecsandro anotou o quarto gol baiano aos 45 minutos. O Paulista diminuiu a vantagem aos 13 minutos da etapa final, com o estreante Finazzi. Ele recebeu na entrada da área, protegeu a bola e bateu no canto de Felipe. Na sua terceira oportunidade na etapa final, Finazzi marcou de novo após jogada de Márcio Mossoró. O Paulista recebe no próximo domingo o São Raimundo, em Jundiaí. O Vitória na sexta-feira, enfrenta a Anapolina, fora de casa.