Paulista assume liderança na Série B O Paulista é o novo líder do Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira à noite, o time de Jundiaí conquistou um importante empate por 1 a 1 com o Santa Cruz, no Estádio do Arruda, no Recife, pela sexta rodada. Com 12 pontos, o Paulista aparece pela primeira vez na ponta da tabela. A liderança, no entanto, deve durar pouco tempo, já que vários clubes ainda não atuaram pela sexta rodada. O Santa Cruz, que iniciou o campeonato com três vitórias seguidas, não vence há três partidas. Com 11 pontos, o clube é o terceiro colocado. O apito inicial foi dado e rapidamente dois gols foram marcados. Aos dois minutos, o atacante Davi recebeu na ponta-direita e cruzou para Márcio Mossoró, que se antecipou à defesa do Santa Cruz e marcou para o Paulista. Dois minutos depois, o clube pernambucano chegou ao empate. Curê foi lançado de trás do meio-de-campo, ganhou na corrida na esquerda e cruzou para a área. O goleiro Rafael tentou fazer a defesa, mas Aílton pegou e empatou. A emoção do início do jogo foi se desfazendo com o passar da primeira etapa. O Santa Cruz tinha o domínio, mas não criava chances de gol. O atacante Aílton aparecia em impedimento a todo o instante. O Paulista não se arriscava no ataque e o jogo seguia em ritmo lento. No final da primeira etapa, o Santa quase virou a partida. Após cruzamento da esquerda, Léo Oliveira subiu e cabeceou no cantinho direito de Rafael. O goleiro do Paulista fez linda defesa, jogando a bola para escanteio. Para o segundo tempo, os clubes voltaram sem alterações, mas com espírito renovado. Com maior posse de bola, o Santa Cruz criou as melhores chances nos 15 primeiros minutos. Aos 9, Erivérton, que acabara de entrar, deixou Curê livre na cara do gol. O atacante tocou na saída do goleiro Rafael, mas mandou por cima. Aos 12, foi Aílton que quase fez. Após bate-rebate, o atacante chutou para o gol. O zagueiro Asprilla se esticou e desviou a bola para escanteio. Em seguida, foi a vez do clube de Jundiaí assustar. João Paulo recebeu na esquerda e chutou para o gol. A bola saiu rente à trave direita, levando perigo. Na sequência da partida, o Santa Cruz seguiu com mais posse de bola, mas sem criar chances claras. Assim, o jogo acabou com 1 a 1. O Santa Cruz volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Portuguesa, no Canindé. O Paulista terá mais de dez dias de descanso. Só volta a campo no dia 6, quando receberá o Ceará, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.