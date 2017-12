Paulista avança e pegará a Chapecoense nas quartas de final da Copa São Paulo

O primeiro confronto das quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior está definido. Na noite deste sábado, o Paulista venceu o São Carlos por 2 a 1, em jogo válido pelas oitavas de final, no Jayme Cintra, em Jundiaí, e avançou na competição. Na próxima fase, o time jundiaiense será o adversário da Chapecoense, que bateu o Ituano por 1 a 0, em Itu, pela manhã.

O Paulista começou a partida com muita intensidade e desde os primeiros momentos levou perigo à defesa adversária. Dessa maneira, não demorou nada para abrir o placar. Com nove minutos de bola rolando, Criciúma recebeu dentro da área e bateu para marcar o primeiro gol do jogo.

O São Carlos não conseguiu se organizar muito bem após o gol sofrido e viu o adversário mandar na partida, sempre criando boas jogadas. O time de Jundiaí continuou em ritmo acelerado e só diminuiu após fazer o segundo gol, marcado por Molter, aos 25 minutos.

No retorno para a segunda etapa, o Paulista entrou em campo acomodado por conta da boa vantagem construída no primeiro tempo e deixou o time são-carlense voltar para o jogo. Aos 13 minutos, Pedro Lopes subiu mais alto que todo mundo na área e cabeceou para diminuir. A equipe se animou com a reação, mas não foi o suficiente para tirar a classificação do Paulista.