Paulista B-1: 2 jogos fecham rodada A 11ª rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B-1, equivalente à quarta divisão, será fechada neste sábado com dois jogos: em Santa Rita do Passa Quatro, o Santa Ritense enfrentará a Ferroviária, enquanto Monte Azul e Grêmio Barue ri irão jogar em Monte Azul Paulista. O Santa Ritense, em sexto lugar com 11 pontos, enfrentará a Ferroviária de olho em uma vaga entre os quatro primeiros, que garantem vaga à Série A-3 de 2005. A Ferrinha, por sua vez, tem 18 pontos e lutará para sair da terceira posição e afastar a possib ilidade de ficar de fora do grupo "de elite". Com 21 pontos, o Monte Azul defenderá a liderança contra o Grêmio Barueri. O time da Grande São Paulo tem 16 pontos e ocupa a quarta posição, dependendo de um bom resultado para se manter na briga. Os quatro primeiros colocados desta fase vão participar do quadrangular final e assegurar o acesso à Série A-3 em 2005.