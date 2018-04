Paulista B-1: briga para fugir da rabeira A partida entre Linense e Jalesense, em Lins, na noite desta sexta-feira, abre a nona rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B-1, equivalente à quarta divisão. A vitória é fundamental para as pretensões do dois times na competição. Os quatro primeiros colocados vão garantir acesso para a Série A-3 em 2005. Para os donos da casa, que estão na sexta posição, com 10 pontos, uma vitória pode colocá-los ao lado do Grêmio Barueri, que está no quarto lugar com 13 pontos. Já para o Jalesense, um triunfo fora de seus domínios poderá manter as chances de classificação, já que o time de Jales é o penúltimo colocado, com oito pontos. A rodada será completada no domingo com outros três jogos. Em Suzano, o ECUS - na terceira posição com 14 pontos - recebe a líder Ferroviária, que tem 17 pontos. O Monte Azul - o outro líder da competição, também com 17 pontos - terá pela frente o lanterna Palestra, em Monte Azul Paulista. Após duas derrotas consecutivas, o Grêmio Barueri busca a reabilitação contra o Santa Ritense, que tem 10 pontos e está no quinto lugar.