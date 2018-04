Paulista B-1 terá 2 jogos nesta sexta A 11ª rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B-1, equivalente à quarta divisão, começa nesta sexta-feira com dois jogos. Em Jales, às 20h30, o Jalesene irá enfrentar o lanterna Palestra. O time de Jales está na quinta posição, com 12 pontos, e precisa de uma vitória para se manter na briga por uma das quatro vagas na Série A-3 de 2005. O alviverde do ABC, com dois pontos negativos, não tem mais aspirações. Em Lins, no mesmo horário, o Linense, terá um jogo de vida ou morte com o ECUS-Suzano. Ao time da casa - em sétimo com 10 pontos - , só resta vencer para continuar no páreo. Com 20 pontos e na vice-liderança, o ECUS promete adotar uma postura ofensiva me smo atuando fora de casa, já que uma vitória poderá praticamente garantir sua classificação. No sábado, a rodada será fechada com outros dois jogos: o Santa Ritense receberá a Ferroviária, em Santa Rita do Passa Quatro, e o Monte Azul terá pela frente o Grêmio Barueri. Classificação: 1) Monte Azul 21 pontos; 2) Ecus 20; 3) Ferroviária 18; 4) Barueri 16; 5) Jalesense 12; 6) Santa Ritense 11; 7) Linense 10; 8) Palestra -2.