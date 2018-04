Paulista B-2 define classificados Os oito classificados para a terceira fase do Campeonato Paulista da Série B-2, equivalente à quinta divisão, foram definidos neste sábado à tarde, na última rodada da segunda Fase. Os oito clubes serão divididos em dois grupos de quatro times, que se enfrentam em turno e returno. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão disputar o quadrangular final e garantir o acesso para a Série A-3 em 2003. No Grupo 5, o Assissense, já classificado, não quis saber de relaxar e venceu por 2 a 1 o Oswaldo Cruz. A segunda vaga ficou com o Ginásio Pinhalense, que empatou por 2 a 2 com o Lençoense, em Lençóis Paulista. Outro time classificado por antecipação é o Grêmio Catanduvense, que no Grupo 6, bateu o Pirassununguense por 2 a 1, ajudando assim o SEV, de Votuporanga, que goleou o eliminado Penapolense por 4 a 2. Pelo Grupo 7, o Itararé venceu por 3 a 1 o Águas de Lindóia e terminou em primeiro lugar. O time do Circuito das Águas perdeu a segunda vaga para o São Vicente, que fez 2 a 1 em cima do lanterna Serra Negra. No Grupo 8, o Taboão da Serra confirmou a liderança ao vencer por 2 a 1 o Jacareí. Em Santos, o Jabaquara precisava vencer o Campinas, mas ficou no 0 a 0 e viu o time campineiro avançar na competição. Os novos grupos: Grupo 9 - Assisense, SEV, Itararé e Campinas. Grupo 10 - Pinhalense, Catanduvense, Taboão da Serra e São Vicente.