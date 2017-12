Paulista B1: boa briga pela liderança Está muito acirrada a briga pela liderança do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, que neste fim de semana teve quatro jogos pela quinta rodada da segunda fase. O destaque neste domingo foi a goleada do Batatais sobre o Primavera por 4 a 0. A vitória deixou o Batatais com seis pontos, em sexto lugar, enquanto o Primavera permanece com apenas quatro. Em Rio Claro, o Velo Clube garantiu seu terceiro empate agora diante do Capivariano, sem gols. No sábado, o Mauaense (10) assumiu a liderança ao vencer o favorito Ecus (9) por 3 a 2. Resultados: Tupã 0 x 0 Linense, Mauaense 3 x 2 Ecus, Batatais 4 x 0 Primavera e Velo Clube 0 x 0 Capivariano. Classificação: 1)Mauaense 10 pontos; 2) Ecus 9; 3) Tupã e Capivariano 8; 5) Linense 7; 6) Batatais 6; 7) Primavera 4; 8) Velo Clube 3.