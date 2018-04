Paulista B1 define campeão e acesso Com uma rodada de antecedência, já estão definidos o campeão do Campeonato Paulista da Série B1 e os quatro clubes que conseguiram o acesso à Série A3 de 2005. Com 28 pontos e isolado na liderança, o Monte Azul apenas confirmou a vaga e o título antecipados com a vitória por 2 a 0 sobre o Linense sexta-feira, pela 13ª rodada da fase final. Os outros classificados são, pela ordem: Ferroviária, ECUS-Suzano e Grêmio Barueri. Nas três partidas deste domingo, o domínio dos visitantes foi absoluto. A Ferroviária fez sua parte pela manhã e bateu o Jalesense por 2 a 0 em Jales, chegando aos 24 pontos. À tarde, o ECUS-Suzano passou pelo Santa Ritense pela contagem mínima e também ficou com 24 pontos, mas é terceiro colocado porque o time de Araraquara tem melhor campanha na fase anterior. Em São Bernardo do Campo, o Grêmio Barueri ficou com a quarta e última vaga, ao golear o Palestra por 4 a 0 e atingir a marca dos 22 pontos. No outro extremo da tabela, o Palestra ficou na oitava e última colocação, com apenas um ponto. O Santa Ritense ficou na sétima colocação, com 11 pontos, enquanto o Jalesense ficou na sexta posição, com 15 pontos e o Linense ficou em quinto, com 16 pontos.