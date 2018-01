Paulista B1 e B2 tem 6 jogos no sábado A quarta e quinta divisões do Campeonato Paulista têm seqüência neste sábado com seis jogos. Pela Série B1, duas partidas movimentam a competição. Em Mauá, o Mauaense joga disposto a apagar a má atuação da estréia, quando foi derrotado pelo Ecus, de Suzano, por 4 a 0. O problema é que o adversário é o Primavera, de Indaiatuba, que venceu o Capivariano por 1 a 0 na sua primeira partida. Já o Palestra recebe o Ecus em São Bernardo do Campo. O time do ABC estreou na competição com um empate sem gols diante do União Mogi. Cinco jogos completam a rodada no domingo: 10h00 - Velo Clube x Tupã; 15h00 - Monte Azul x Lemense, Batatais x Fernandópolis, XV de Caraguá x União Mogi e Capivariano x Guarulhos. Pela Série B2, que tem sua primeira rodada neste fim de semana, estão agendados quatro jogos para este sábado, três deles com início às 15 horas. Em Jales, a Jalesense recebe o Lençoense. O Joseense, em São José dos Campos tem um jogo difícil diante do Grêmio Barueri. O Guarujá, dirigido pelo ex-volante corintiano Biro-Biro, recebe o Campo Limpo. À noite, Serra Negra e Águas de Lindóia fazem o clássico do Circuito das Águas, às 20 horas. Domingo acontecem mais três partidas: 10h00 - Pirassununguense X Radium; 11h00 - Elosport X Jabaquara; 15h00 - Itararé X Campinas.