Paulista B1: Jalesense vence Linense O Jalesense derrotou o Linense por 1 a 0, em Lins, nesta sexta-feira à noite, na abertura da nona rodada da fase final do Campeonato Paulista da Série B-1. Com a vitória, o time volta a sonhar com o acesso à Série A-3 do ano que vem. A partida foi disputada no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e Carpete marcou o único gol, aos 20 minutos do segundo tempo. Com os três pontos conquistados, o Jalesense ocupa a quinta colocação, com 11 pontos. O Linense tem um ponto a menos, na sétima colocação. A rodada terá seqüência no domingo, com a realização de três partidas: Grêmio Barueri x Santa Ritense, Ecus-Suzano x Ferroviária e Monte Azul x Palestra.