Paulista B1: Mauaense quer disparar Com 21 pontos e na liderança isolada da fase final do Campeonato Paulista da Série B1, o Mauaense pode aumentar ainda mais a sua vantagem sobre o vice-líder Primavera, que tem 17. Neste sábado, às 10 horas, o time do técnico João Ricardo recebe o Velo Clube pensando em conquistar sua sétima vitória em 11 jogos. O time de Rio Claro, com apenas dez pontos ganhos, apenas cumpre tabela. Na última rodada o Mauaense empatou sem gols em Indaiatuba, enquanto o Velo, jogando diante de sua torcida, deixou a lanterna ao vencer o Tupã por 3 a 1. Confira a 11ª rodada: sábado - 10:00 - Mauaense x Velo Clube; domingo - 10:00 - Ecus x Primavera; 15:00 - Batatais x Linense.