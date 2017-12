Paulista bobeia e cede empate no final O Paulista deixou escapar nos acréscimos a chance de vencer mais um jogo no Campeonato Paulista ao ceder o empate para o Oeste aos 47 minutos do segundo tempo, neste domingo à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O placar de 3 a 3 foi justo, mas um castigo para o time da casa que chegou a estar vencendo por 3 a 1. O Paulista agora tem sete pontos, em quatro lugar, enquanto o Oeste somou seu primeiro ponto, estando em nono lugar no Grupo 2. O Paulista dominou o jogo completamente. Mesmo assim só marcou um gol no primeiro tempo com João Paulo, de cabeça, aos 14 minutos. Cristian ampliou o placar aos 12 minutos da etapa final. A partir daí, o Oeste partiu para o tudo nada e deu certo. Marcelão diminuiu aos 23 minutos, assustando. Mas João Paulo fez 3 a 1 para o Paulista aos 33 minutos, dando a impressão de que venceria mesmo. Só que levou dois gols inesperados, com Adão aos 38 e depois com Márcio Rixa aos 47 minutos. Festa dos jogadores do Oeste e do técnico Luis Carlos Martins, que estreou no lugar de Márcio Rossini.